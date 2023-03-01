Один день недосыпания может вызвать умственное истощение

Недостаток сна приводит к перееданию, проблемам с памятью, снижению иммунитета и эмоциональным проблемам.

Мозг человека активно отдыхает с 9 до 11 часов вечера. Если человек засыпает после 11 часов, то это может привести к умственному истощению.

Если не спать с 11 вечера до часу ночи, то такое недосыпание вызовет нарушение работы нервной системы и скажется на жизненных силах человека. Причем после длительного несоблюдения режима заставить себя ложиться спать вовремя бывает очень сложно.

А если не спать с часу до трех ночи, это вызывает чрезмерную раздражительность и агрессивность.

Еще несколько устойчивых симптомов недосыпания - появление слабости, вялости, ощущения разбитости и тяжести. Эмоциональные зоны мозга при этом становятся чувствительнее на 60 %.

Сон меньше 7 часов в сутки вызывает понижение иммунитета, и человек начинает простужаться в 3 раза чаще.

Также недостаток сна вызывает переедание, так как организм компенсирует недостаток отдыха выбором более калорийной еды.