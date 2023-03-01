Медики назвали продукты, которые продлевают молодость

Они очищают организм от шлаков, улучшают деятельность пищеварительной системы и укрепляют кости.

К таким продуктам относятся зеленый чай, льняное семя, оливковое масло, рыба и горький шоколад без сахара. Каждый из них обладает сильным омолаживающим воздействием на организм.

Зеленый чай понижает риск возникновения инфаркта миокарда, сдерживает развитие онкологии, понижает уровень холестерина, благоприятно влияет на аретриальное давление и сердечно-сосудистую систему.

В льняном семени и рыбе содержится большое количество витаминов группы В, фосфора, калия, магния. Настои из семени льна способствуют налаживанию пищеварения и нормализуют метаболизм.

Оливковое масло - настоящий кладезь витаминов. В нем содержатся витамины А, В, С, D, E, F, K.

Масло очищает организм от шлаков, улучшает деятельнось пищеварительной системы, обладает противоопухолевым действием, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, укрепляет мышцы и кости.

Горький шоколад без содержания сахара оказывает антиоксидантное действие, расширяет сосуды, снижает артериальное давление и уровень холестерина, уменьшает риск возникновения инсульта, инфаркта и стенокардии.