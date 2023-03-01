В МИД России объяснили выгоду Запада от конфликта на Украине
2023-03-01 01:09
Заместитель главы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Западу невыгодны мирные договоренности Москвы и Киева.
По его словам, США и их союзники по НАТО вложили немало средств и сил в создание раскола между Украиной и Россией.
Галузин отметил, что Запад использует Украину в качестве инструмента для изоляции и ослабления России, разрушения существующей архитектуры безопасности и сохранения собственной гегемонии.
Дипломат также подчеркнул, что крупные поставки оружия Киеву выгодны для американского военно-промышленного комплекса.
Опубликовано: Светлана Репина