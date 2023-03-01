Президент Мексики: Госдепартамент США всегда вмешивается в дела, которые его не касаются

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Соединенные Штаты постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран.

Он отметил, что американский Госдепартамент имеет «дурную привычку» всегда вмешивается в дела, которые его не касаются.

По мнению Обрадора, такое поведение противоречит заявлениям президента США Джо Байдена о равенстве.

Мексиканский лидер считает, что США по прежнему ощущают себя правительством мира.