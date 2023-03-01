Президент Мексики: Госдепартамент США всегда вмешивается в дела, которые его не касаются
2023-03-01 01:30
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Соединенные Штаты постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран.
Он отметил, что американский Госдепартамент имеет «дурную привычку» всегда вмешивается в дела, которые его не касаются.
По мнению Обрадора, такое поведение противоречит заявлениям президента США Джо Байдена о равенстве.
Мексиканский лидер считает, что США по прежнему ощущают себя правительством мира.
Опубликовано: Светлана Репина