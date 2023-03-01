Вучич: европейские политики признались в участии в украинском конфликте

Президент Сербии Александра Вучич рассказал, что в разговорах с ним европейские политики признавали свое участие в конфликте на Украине.

Он отметил, что представители политических кругов Запада отмечали, что участвуют в войне, просто не говорят об этом публично.

По словам Вучича, на фоне эскалации украинского конфликта Запад ведет разговоры по поводу Косово более жестко.

Он отметил, что Сербии пригрозили серьезными последствиями, если она не будет вести себя, как надо.