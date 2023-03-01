В Дании отменили государственный праздник ради увеличения оборонных расходов
2023-03-01 01:46
Парламент Дании принял решение отменить государственный праздник – День Великой молитвы.
Этот праздник в стране отмечали с 17 века, он был выходным днем. Однако правительство решило изменить традиции ради увеличения оборонных расходов.
Сообщается, что из-за отмены праздничных мероприятий Дания сэкономит 427 млн долларов, которые потратит на армию.
Ранее у здания парламента состоялась акция протеста против отмены государственного праздника, в которой приняли участие около 50 тыс. человек.
Опубликовано: Светлана Репина