Частое употребление гречки приводит к проблемам со здоровьем

Если есть эту кашу каждый день, можно вызвать расстройство желудка и обострение хронических болезней.

Гречневую кашу заслуженно считают питательным, диетическим и полезным продуктом. Но оказывается, слишком часто есть ее нельзя.

Ежедневное употребление гречки приводит к проблемам с кишечником и желудком. При этом появляются вздутие живота, запоры, могут обостриться панкреатит, язвенная болезнь и холецистит.

Необработанные злаки не рекомендуется употреблять в пищу людям, у которых наблюдается склонность к образованию тромбов. Дело в том, что содержащийся в гречке рутин ускоряет свертываемость крови.

Аккуратно нужно относиться к употреблению этой крупы гипотоникам, так как гречка богата магнием. Он расслабляет стенки сосудов, и поэтому снижается давление.

Диетологи рекомендуют есть гречневую кашу не больше одного-двух раз в неделю. В этом случае она не навредит здоровью.

Лучше употреблять ее на завтрак, так как она богата углеводами и дает организму ощущение сытости на длительное время.