Байден поддержал сохранение режима тотальной слежки за иностранцами за пределами США

Президент Джо Байден выступает за продление программы тотальной слежки за иностранцами за пределами США.

Об этом сообщил его советник по национальным вопросам Джейк Салливан в письменном заявлении.

В 20218 году в законы США была внесена поправка, которая позволяет американским спецслужбам без ордера следить за иностранцами.

Слежка может вестись через электронные устройства, американские спутники. Салливан отметил, что поправка позволяет каждый день защищать американцев.