В Молдове произошли стычки с полицией во время протестов против подорожания услуг ЖКХ
2023-03-01 02:28
В Кишиневе была организована протестная акция, участники которой выступили против существенного повышения цен на услуги ЖКХ.
В 2022 году электроэнергия для населения подорожала в Молдове в 4 раза, цены на газ увеличились в 7 раз.
Протестующие требовали от молдавских властей оплатить счета населения за ЖКУ, а также выступали за отставку президента и премьер-министра.
Пройти на центральную площадь участникам акции помешали полицейские, после чего начались столкновения.
Опубликовано: Светлана Репина