В Молдове произошли стычки с полицией во время протестов против подорожания услуг ЖКХ

В Кишиневе была организована протестная акция, участники которой выступили против существенного повышения цен на услуги ЖКХ.

В 2022 году электроэнергия для населения подорожала в Молдове в 4 раза, цены на газ увеличились в 7 раз.

Протестующие требовали от молдавских властей оплатить счета населения за ЖКУ, а также выступали за отставку президента и премьер-министра.

Пройти на центральную площадь участникам акции помешали полицейские, после чего начались столкновения.