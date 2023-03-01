AT: почти все Южное полушарие поддерживает Россию

Издание The American Thinker пишет, что Россия имеет достаточно широкую поддержку в мире, несмотря на все усилия коллективного Запада по ее изоляции.

Авторы материала отмечают, что на стороне России оказался не только Китай, как ошибочно читают в западных странах.

Фактически поддержку Российской Федерации оказывает все Южное полушарие, за исключением Австралии и Новой Зеландии.

Все остальные страны этого региона решили продолжать сотрудничество с Россией и не осуждали ее действия.