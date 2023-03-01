Стремление Запада раздробить Россию и взять под свой контроль закончится концом света

В этом уверен американский полковник в отставке Скотт Риттер. Слова военного приводятся на Ютуб-канале Rebirth of Communism.

Риттер уверен, что говорить о победе над Россией бессмысленно. Ее не будет, потому что победить ядерную державу еще никому не удавалось за всю историю человечества.

Сделать это невозможно. Все должны понимать, что "говорить о поражении России - значит желать конца света".

Бывший американский разведчик выступил с призывом к Польше, которая, как он считает, настроена на вступление в военный конфликт и желает полностью разделись Россию на части.

Военный эксперт заявил:

Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет.

Ранее глава России отметил, что главное желание Запада - расчленить РФ и страны бывшего СССР на части.

Когда "раскассирование" будет завершено, западный мир будет готов принять новую Россию в семью цивилизованных наций, но будет принимать ее не полностью, а каждую из ее частей по отдельности.