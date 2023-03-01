В Гомеле были задержаны 183 подростка, которые являются членами «ЧВК Редан»

По сообщению МВД, сбор молодых участников группы был организован в ТЦ "Секрет", где их и задержали. Общее число задержанных составило 200 человек, включая 183 несовершеннолетних.

Последствиями задержаний станут постановка на учет, административное разбирательство, возбуждение уголовного дела.

Как сообщили в МИД, сотрудникам милиции удалось оперативно предотвратить "попытку проведения незаконного массового мероприятия".

Призывы к сбору сторонников "ЧВК Редан" в ТЦ были размещены в социальных сетях. Задержания проводились без применения физической силы.

Теперь в отношении задержанных лиц ведется проверка.

Подростки, которым не исполнилось 16, отделаются предупреждением и постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Лица старше 16 лет могут столкнуться с административной ответственностью.

В данный момент проводится работа по установлению личностей всех, кто причастен к "организации незаконной массовой акции".

Возможно, будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в МВД.