Два поезда столкнулись в Греции, 32 человека погибли

Три вагона сошли с рельсов во вторник вечером недалеко от города Лариса в центре Греции, когда товарный состав столкнулся с пассажирским, в котором находилось 350 пассажиров.

По сообщению греческого информационного агентства Ana, крушение поезда, следовавшего между Афинами и Салониками, стало причиной «многих смертей».

«По меньшей мере 32 человека были найдены мертвыми», — сказал Василис Ватракояннис, представитель греческих пожарных на пресс-конференции, добавив, что спасательная операция все еще продолжается.

«85 человек получили ранения и были доставлены в близлежащие больницы», — добавил он.

На данном этапе службы не сообщили о причине катастрофы, ведется проверка.