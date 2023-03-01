Британцы, читающие Daily Mail, выступили с критикой президента Украины после его слов об Артемовске. Зеленский назвал ситуацию в городе "постоянно сложной".

Как полагает пользователь под ником Denn, ВСУ бросает своих бойцов в Артемовск как пушечное мясо. Он считает, что разумнее было бы убрать войска из города еще несколькими неделями ранее.

Читатель Mandatesheep уверен, что Киев на пути к поражению, а США и союзные страны будут вести войну до полного уничтожения Восточной Украины.

Пользователь RA говорит, что пора "посмотреть правде в глаза", победа Украины невозможна, США ее "подведут".

Ранее Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР, рассказал, что Россия держит под контролем почти все пути к Артемовску.