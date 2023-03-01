Александр Роднянский рассказал о возможном «стратегическом отступлении» ВСУ из Артемовска

Советник Зеленского допускает, что украинские войска могут быть выведены из Артемовска. Однако последнее решение остается за военными.

Как сообщается в РБК, ВСУ могут отдать россиянам Артемовск. Окончательное решение по этому вопросу будет принято военным руководством.

Ранее Министерство обороны страны информировало про отправку подкрепления в осажденный город.

Грозные бои ведутся под Артемовском уже несколько месяцев. Военное руководство рассматривает возможность отступления. Об этом рассказал в беседе с CNN Александр Роднянский.

Он заверил, что Украина не будет "жертвовать всеми нашими людьми просто так". Когда будет предпринято стратегическое отступление, это решит военное командование Украины.

Также Роднянский отметил, что в данный момент проведено укрепление западного района возле Артемовска. Политик уверен, что контрнаступление украинских войск "не за горами".

Ранее в МИД Украины подчеркивали, что при отступлении "другой город станет новым Бахмутом".