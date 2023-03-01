ERT NEWS: В результате столкновения поездов в Греции погибло 32 человека

Информацию передали в ТАСС, ссылаясь на иностранный источник. По последним данным, количество умерших в результате трагедии в Греции возросло до 32 человек.

Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщил на телеканале ERT NEWS, что число жертв трагедии увеличилось до 32 человек.

При этом еще 85 граждан получили ранения разной степени тяжести. До этого в СМИ сообщалось о 29 погибших. 270 пассажиров были эвакуированы в Салоники.

Для оказания помощи людям на месте происшествия работали 150 пожарных, 40 бригад скорой помощи и 32 полицейские машины.

По свидетельствам очевидцев, два поезда столкнулись с невероятной силой, при этом пожар охватил сразу несколько вагонов.

Трагедия случилась при столкновении пассажирского и грузового составов вблизи города Лариса.