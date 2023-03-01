Илон Маск высказал свое мнение о происходящем под Артемовском

По сообщению РИА Новости, 28 февраля американский миллиардер оценил положение украинских войск под Артемовском, его мнение прозвучало пессимистично.

Во вторник 28 февраля Илон Маск опубликовал пост в своем Твиттере по поводу событий, происходящих вокруг города Артемовска в Украине.

Этот населенный пункт в последнее время находится в центре внимания СМИ. Там идут ожесточенные бои, в которых Украина отчаянно старается держать оборону.

Предприниматель выложил изображение карты, где видно, что российские войска почти взяли город в кольцо, и написал под картинкой короткий пост: "Практически окружен".

Борьба за Артемовск идет с января. Ранее "Вагнер" предполагал, что захватить город получится к весне.