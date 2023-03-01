На Тайване отменили выступление Нетребко и Эйвазова

Организаторы концерта обеспокоились общественной реакцией и обсудили это с международными компаньонами.

Российская оперная дива Анна Нетребко не будет петь на запланированном на 5-е марта концерте на Тайване. Об отмене выступления певицы сообщается на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня.

Как следует из текста, руководство учреждения обсудило будущее шоу с международными компаньонами, стороны оценили риски и решили отказаться от ночного концерта, сообщает 5-tv.ru.

Представление, как выяснилось, отменено в связи с «повышенной озабоченностью» «общественного мнения». Организаторы извинились перед зрителями и предложили вернуть деньги за купленные билеты.

Вместе с шоу 5 марта, отмечает пресс-служба оркестра, отменены и два других мероприятия.

Речь в том числе идет о выступлении дуэта Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым, а также - мастер-классе оперного певца по вокалу.

Как напоминает издание, Анна Нетребко публично осудила политику РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. В первые дни с начала военных действий она не стала высказываться на политические темы, однако затем зарубежный менеджмент потребовал заявления.

Позже артистка заявила, что не хочет испортить отношения со зрителями - российскими и западными поклонниками.