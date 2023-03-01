Northrop Grumman поставит морским пехотинцам США систему наведения на территориях, недоступных для GPS

Компания Northrop Grumman получила от Корпуса морской пехоты США заказ на производство и эксплуатацию портативной системы наведения нового поколения (NGHTS).

Компактная система наведения обеспечивает повышенную точность наведения и способна работать в условиях отсутствия GPS.

NGHTS — это устройство на основе лазера, которое предоставляет морским пехотинцам расширенные возможности для идентификации и обозначения целей на больших расстояниях. Его передовые технологии значительно повысят способность бойцов безопасно выполнять свои миссии.

При весе менее 4,5 кг, эта система на 60% легче, чем предыдущие устройства. Она объединяет четыре системы в одном портативном устройстве с самыми современными функциями визуализации, наведения, измерения дальности, определения местоположения и работы в сети.

Это компактное электронно-оптическое/инфракрасное устройство с несколькими датчиками облегчает нагрузку морских пехотинцев и позволяет им оставаться на связи, повышая точность и безопасность их миссий, сообщают разработчики.

Система выполняет быстрое обнаружение цели, операцию наведения по лазерному терминалу и функции визуализации лазерного пятна, используя свой усовершенствованный дальномер и целеуказатель.