Хренин: ОДКБ столкнулась с беспрецедентным давлением Запада

1 марта глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил о том, что ОДКБ столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада.

«Мы все стали очевидцами непрекращающихся со стороны западных стран во главе с США интенсивных внешнеполитических демаршей, направленных на продвижение собственных моделей мироустройства, в том числе в государствах на постсоветском пространстве», — сказал Хренин во время рабочей встречи начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран-членов ОДКБ.

В рамках проведения встречи белорусской стороной перед главами военных делегаций были также озвучены приоритетные направления председательства Республики Беларусь в Организации Договора о коллективной безопасности в 2023 году.