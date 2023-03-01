Хренин: ОДКБ столкнулась с беспрецедентным давлением Запада
1 марта глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил о том, что ОДКБ столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада.
«Мы все стали очевидцами непрекращающихся со стороны западных стран во главе с США интенсивных внешнеполитических демаршей, направленных на продвижение собственных моделей мироустройства, в том числе в государствах на постсоветском пространстве», — сказал Хренин во время рабочей встречи начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран-членов ОДКБ.
В рамках проведения встречи белорусской стороной перед главами военных делегаций были также озвучены приоритетные направления председательства Республики Беларусь в Организации Договора о коллективной безопасности в 2023 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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