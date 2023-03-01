Компартия Китая сделала предупреждение Илону Маску после недавнего твита

Научная дискуссия о происхождении пандемии короновируса продолжается, и влиятельный источник на ключевом рынке предостерег Маска от комментариев по этому поводу.

Государственное китайское издание предупредило Илона Маска о публичном комментировании деликатного спора в Китае, ключевом рынке для Tesla.

Ученые в целом считают, что есть два возможных пути, по которым пандемия covid могла начаться в 2020 году.

Одна из теорий заключается в том, что вирус перешел к людям от животных на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай.

Другая причина заключается в том, что произошла утечка вируса в лаборатории Уханьского института вирусологии.

КПК Китая сделала предупреждение Илону Маску после его недавнего твитаКитайское правительство борется с теорией утечки из лаборатории, поскольку это обостряет отношения с США Внутри США, разногласия разделяют многих республиканцев и демократов.

26 февраля The Wall Street Journal сообщила, что Министерство энергетики в секретном отчете - с "низкой степенью достоверности" - пришло к выводу, что теория утечки в лаборатории верна.

Вскоре генеральный директор Tesla (TSLA) - Get Free Report и владелец Twitter Илон Маск вступил в дискуссию в Twitter, и китайские власти, похоже, сделали исключение.

Маск ответил на твит автора Substack от 26 февраля @KanekoaTheGreat.

"Доктор Энтони Фаучи финансировал исследование усиления функций в лаборатории в Ухане, солгал Конгрессу об этом, и теперь и ФБР, и Министерство энергетики пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане", - говорится в твите.

Означает ли это, что доктор Энтони Фаучи финансировал разработку COVID-19?

"Он сделал это через посредническую организацию (EcoHealth)", - ответил Маск в твите.

О китайском предупреждении Маску сообщила Юнис Юн из CNBC.

"Газета Коммунистической партии Китая предупреждает @elonmusk против продвижения теории утечки в лаборатории #COVID19", - написал Юн в Твиттере.

@globaltimesnews публикует в социальных сетях сообщения: Илон Маск, ты разбиваешь китайский горшок?

Разбить горшок после еды по-китайски означает кусать руку, которая тебя кормит.