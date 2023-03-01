Подоляк: Украина не наносит удары по территории России
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter заявил, что украинские войска не наносят удары по территории Российской Федерации.
«Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий», — написал советник Андрея Ермака.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, которая была оперативно пресечена подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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