Подоляк: Украина не наносит удары по территории России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter заявил, что украинские войска не наносят удары по территории Российской Федерации.

«Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий», — написал советник Андрея Ермака.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, которая была оперативно пресечена подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ.