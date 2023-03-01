Греческая трагедия: при лобовом столкновении поездов 32 человека погибли, 85 ранены
Спасатели работали в густом дыму, вытаскивая куски искореженного металла из автомобилей в поисках людей, оказавшихся в ловушке.
Пассажирский поезд, перевозивший сотни людей, столкнулся на высокой скорости со встречным грузовым поездом в результате крушения на севере Греции. 32 человека погибли и не менее 85 получили ранения, говорится в официальных сообщениях.
Несколько вагонов сошли с рельсов, и по меньшей мере три загорелись после столкновения недалеко от города Темпе во вторник незадолго до полуночи.
Выжившие сообщили, что несколько пассажиров были выброшены из окон вагонов поезда из-за удара.
Некоторые пытались освободиться после того, как пассажирский поезд накренился, врезавшись в поле рядом с путями возле ущелья примерно в 380 километрах к северу от Афин.
Там было много больших кусков стали, - сказал прибывший на место ЧП местный житель Василис Полизо.
Поезда были полностью уничтожены - как пассажирский, так и грузовой.
Он сказал, что ошеломленные и дезориентированные люди выбегали из задних вагонов поезда.
Люди были напуганы, очень напуганы, - сказал он.
Они оглядывались вокруг, не знали, где они находятся.
Поезда потерпели крушение близ долины Темпе - ущелья, разделяющего регионы Фессалия и Македония. Региональный губернатор Фессалии Костас Агорастос сообщил греческому телеканалу Skai, что два поезда столкнулись лоб в лоб на высокой скорости.
Вагоны первый и второй больше не существуют, а третий сошел с рельсов, - уточнил он.
Спасатели работали в густом дыму, вытаскивая куски искореженного металла из автомобилей в поисках людей, оказавшихся в ловушке. Другие прочесывали поле с фонариками и заглядывали под обломки. Сообщается, что несколько погибших были найдены в зоне ресторана рядом с передней частью пассажирского поезда.
Представители больницы в соседнем городе Ларисса заявили, что по меньшей мере у 25 пострадавших были серьезные травмы.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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