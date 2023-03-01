Греческая трагедия: при лобовом столкновении поездов 32 человека погибли, 85 ранены

Спасатели работали в густом дыму, вытаскивая куски искореженного металла из автомобилей в поисках людей, оказавшихся в ловушке.

Пассажирский поезд, перевозивший сотни людей, столкнулся на высокой скорости со встречным грузовым поездом в результате крушения на севере Греции. 32 человека погибли и не менее 85 получили ранения, говорится в официальных сообщениях.

Несколько вагонов сошли с рельсов, и по меньшей мере три загорелись после столкновения недалеко от города Темпе во вторник незадолго до полуночи.

Выжившие сообщили, что несколько пассажиров были выброшены из окон вагонов поезда из-за удара.

Некоторые пытались освободиться после того, как пассажирский поезд накренился, врезавшись в поле рядом с путями возле ущелья примерно в 380 километрах к северу от Афин.

Там было много больших кусков стали, - сказал прибывший на место ЧП местный житель Василис Полизо. Поезда были полностью уничтожены - как пассажирский, так и грузовой.

Он сказал, что ошеломленные и дезориентированные люди выбегали из задних вагонов поезда.

Люди были напуганы, очень напуганы, - сказал он. Они оглядывались вокруг, не знали, где они находятся.

Поезда потерпели крушение близ долины Темпе - ущелья, разделяющего регионы Фессалия и Македония. Региональный губернатор Фессалии Костас Агорастос сообщил греческому телеканалу Skai, что два поезда столкнулись лоб в лоб на высокой скорости.

Вагоны первый и второй больше не существуют, а третий сошел с рельсов, - уточнил он.

Спасатели работали в густом дыму, вытаскивая куски искореженного металла из автомобилей в поисках людей, оказавшихся в ловушке. Другие прочесывали поле с фонариками и заглядывали под обломки. Сообщается, что несколько погибших были найдены в зоне ресторана рядом с передней частью пассажирского поезда.

Представители больницы в соседнем городе Ларисса заявили, что по меньшей мере у 25 пострадавших были серьезные травмы.