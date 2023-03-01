Роднянский: украинские войска готовятся сдать Артемовск во избежание лишних жертв
Эту информацию советник украинского президента Владимира Зеленского Александр Роднянский сообщил журналистам телеканала CNN.
По словам Роднянского, подразделения украинских вооруженных сил по решению командования с высокой вероятностью могут оставить Артемовск, поскольку украинские власти не желают «напрасно жертвовать» солдатами.
Роднянский заявил, что в настоящее время российские воинские подразделения стремятся взять Артемовск в окружение. Как отметил советник Зеленского, в наступлении с российской стороны участвуют хорошо обученные солдаты и офицеры из подразделения «Вагнер». Роднянский рассказал, что украинские военные, видимо, намерены адекватно оценить все варианты дальнейшего развития событий. На данный момент населенный пункт находится под контролем вооруженных сил Украины, но при необходимости они стратегически отступят, потому что командование не хочет жертвовать военными без особого смысла.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья Гончарова
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