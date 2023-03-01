Марочко: Киев мобилизовал подростков для боевых действий в Артемовске
Об этом в своем телеграм-канале написал отставной офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По словам Марочко, в районе населенного пункта Артемовск зафиксировано прибытие автобуса с пополнением в виде примерно 30 молодых человек несовершеннолетнего возраста. Установлено, что они прибыли в один из украинских штурмовых батальонов для оказания помощи вооруженным силам Украины при ведении боевых действий.
Как подчеркнул Марочко, подростки являются членами молодежного движения националистов и до своего прибытия в зону боевых действий проходили обучение в специально созданных на Украине детских лагерях экстремистской и террористической направленности.
Отправка несовершеннолетних в зону боевых действий является нарушением всех международных норм и правил. По всей вероятности, на данную меру украинские власти вынужденно пошли из-за нехватки личного состава и низкого боевого духа военнослужащих.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья Гончарова
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