Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв Live» заявил, что многие жители Херсона осознали, что при России было лучше, и ждут возвращения города под её контроль.

Сальдо утверждает, что среди мирного населения административного центра Херсонской области всё больше людей понимают, что происходит на самом деле, а также то, что при российской власти было больше возможностей для жизни и развития.

«Среди наших идейных противников есть такие, которых перековать невозможно. За их умы мы бороться не будем, но и мстить им не будем», — отметил политик.

Напомним, в ноябре прошедшего 2022 года глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о переброске подразделений армии России в Херсонской области с правого берега реки Днепр на левый.