Сейсмолог Хугербитс предрек миру новые землетрясения в марте 2023 года

Научно-исследовательский институт SSGEOS сообщил о том, что нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал новые землетрясения по всему миру в марте 2023 года.

Хугербитс утверждает, что в период с 3 по 7 марта может возникнуть большая сейсмическая активность на фоне сближения планет, которое произойдёт 2 и 5 марта.

Мощные землетрясения предрекли 12 точкам планеты, самыми опасными участками из которых могут стать юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова, где магнитуда подземных толчков может достигнуть 8,5 и выше.

«Я не преувеличиваю и не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение», — подытожил сейсмолог.