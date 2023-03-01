Сейсмолог Хугербитс предрек миру новые землетрясения в марте 2023 года
Научно-исследовательский институт SSGEOS сообщил о том, что нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал новые землетрясения по всему миру в марте 2023 года.
Хугербитс утверждает, что в период с 3 по 7 марта может возникнуть большая сейсмическая активность на фоне сближения планет, которое произойдёт 2 и 5 марта.
Мощные землетрясения предрекли 12 точкам планеты, самыми опасными участками из которых могут стать юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова, где магнитуда подземных толчков может достигнуть 8,5 и выше.
«Я не преувеличиваю и не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение», — подытожил сейсмолог.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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