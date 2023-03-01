Politico: Сербия может окончательно отвернуться от России

Американское издание полагает, что Белграду долгое время удавалось лоббировать между двумя сторонами, но Сербия готова окончательно отвернуться от России.

Правительство Сербии как никогда близко к тому, чтобы окончательно отвернуться от России и окончательно встать на сторону Запада в конфликте в Украине.

Об этом написало американское издание Politico, анализируя публичные заявления сербского лидера Александра Вучича.

Ранее Белград неоднократно подвергался критике из-за своей политики сидения "на заборе", но теперь пришло время принять окончательное решение, полагает издание.

Комментируя путь развития страны Вучич заявил: "Сербия остается верна своему пути на вступление в Европейский союз. Без сомнения это приведет к необходимости принимать трудные решения".

Politico отмечает, что ранее президенту Сербии приходилось делать "крутые развороты", поэтому его разрыв с Москвой вполне предсказуем.