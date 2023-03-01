Президент США Джо Байден с трибуны заявил, что медсестра Пёрл Нельсон проделывала с ним вещи, «которым не учат в школе медсестёр».

Американский лидер во время своего выступления неожиданно вспомнил, как 1988 году был госпитализирован с двумя аневризмами головного мозга и рассказал об искусной искусной медсестре.

«Она шептала, наклонялась и дышала на меня, чтобы убедиться, что есть человеческая связь», — поделился своими воспоминаниями Байден.

Ранее личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил о возможном снижении когнитивных способностей у Джо Байдена, которое может стать причиной начала войны Штатов с Китаем и Россией.