Птицы-слоны: ученые нашли генетический код древних пернатых с помощью скорлупы их яиц

Эти находки стали важным шагом в подтверждении существования и понимании сложной истории развития загадочных птиц.

Среди необычных животных, населяющих нашу планету тысячи лет назад, были так называемые нелетающие птицы-слоны. Они бродили по острову Мадагаскар и откладывали яйца размером с футбольный мяч.

Хотя страусиноподобные гиганты уже вымерли, остатки их яичной скорлупы содержат ценные сведения об их пребывании на Земле.

Как следует из опубликованного в Nature Communications исследования, открытие ранее неизвестного вида птиц-слоновс сделано без доступа к каким-либо скелетным останкам.

Родословная этой птицы была идентифицирована по древней яичной скорлупе, что считается новаторским достижением, позволяющим ученым узнать побольше о разнообразии птиц древности. А также найти ответ на вопрос: почему за последние 10 000 лет многие из них вымерли?

Это первый случай, когда таксономическая идентификация получена из яичной скорлупы слоновой птицы. Это открывает область, о которой раньше никто бы не подумал, - сказал соавтор статьи, заслуженный профессор геологических наук Гиффорд Миллер.

Он подчеркнул, что, возможно, это еще один способ заглянуть в прошлое и спросить: "Было ли у птиц больше разнообразия, чем мы знаем"?

Мадагаскар был отделен от Африки и соседних континентов глубоководными водами океана по меньшей мере 60 миллионов лет. Эта геология позволила эволюции разгуляться, породив лемуров, птиц-слонов и все виды животных, которые больше нигде на планете не существуют.

Для полинезийских народов, прибывших сюда около 2000 лет назад, самая крупная из слоновых птиц, эпиорнис, была пернатым ужасом из-за своих размеров.

В теплом и влажном климате скелеты этих птиц не сохранились. Но, как выяснилось, скорлупа яиц смогла "рассказать" об огромных пернатых многое.

Эти находки являются важным шагом вперед в понимании сложной истории этих загадочных птиц. В яичной скорлупе на удивление много интересного, - поделилась ведущий автор, эксперт Университета Кертин в Австралии Алисия Грили.

Новаторская работа в области изучения ДНК яичной скорлупы может привести к лучшему пониманию того, почему крупные животные, такие как птица-слон, вымерли после прихода людей.