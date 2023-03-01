Подразделения ВДВ России перешли в наступление под Кременной

Подразделения российских воздушно-десантных войск при поддержке бронетехники перешли в наступление на Кременном направлении.

Наступление на Кременном направлении продолжается, сообщили журналистам РИА Новости военнослужащие воздушно-десантных войск России.

Сообщается, что в наступлении принимают активное участие танки Т-90М "Прорыв" и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", способные выжигать 40 тыс. кв метров с одного выстрела.

Ситуация под Сватовым и Кременной обострилась с осени прошлого года. Украинская армия регулярно перебрасывает на этот участок резервы и обстреливает населенные пункты.