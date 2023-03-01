Дрейвен: Россия оказалась для США совершенно не тем, что они ожидали

Американский ветеран Ноктис Дрейвен в своём аккаунте Twitter заявил, что Российская Федерация оказалась для Соединённых Штатов не тем, что они ожидали.

«О, мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война – это когда вы сражаетесь с равной по силе, единой, обученной, финансируемой и гордой армией», — написал Дрейвен.

Военный указал на факт того, что многолетняя пропаганда внушила американцам чувство собственной непобедимости, которое на самом деле является ложным.

Ноктис Дрейвен отметил, что делает столь громкие заявления, чтобы «спасти их [американцев] от самих себя».