В Перу 26-летний мужчина спал с мумией, пока историей не заинтересовалась полиция

Страшную находку стражи порядка обнаружили в изотермическом пакете, который мужчина ранее использовал для доставки еды в дома людей.

Полиция Перу изъяла у бывшего разносчика еды мумию, которой примерно от 600 до 800 лет. Мужчина заявил, что она хранилась в его доме в течение трех десятилетий.

Мумия была в изотермическом пакете, который перуанец когда-то использовал для доставки еды в дома людей.

26-летний Хулио Сезар Бермехо рассказал, что он назвал мумию "Хуанитой", и это его "духовная подруга".

Дома она находится в моей комнате, спит со мной. Я забочусь о ней, - рассказал он в видео, которое стало вирусным.

По словам Бермехо,мумию три десятка лет назад принес его отец.

Но, как установили эксперты, мумия на самом деле мужского рода, причем доиспанского периода.

Это не Хуанита, это Хуан, - подтвердил специалист Министерства культуры страны.

Он также уточнил, что мумифицированному мужчине было не менее 45 лет. Его тело было завернуто в бинты в позе эмбриона.

Перу богато археологическими памятниками и предметами. Его самым посещаемым туристическим направлением является цитадель инков Мачу-Пикчу, построенная в 15 веке.

Мужчина взят под стражу на время, пока будет расследоваться дело, сообщают СМИ.