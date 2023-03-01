Футболист Дзюба заявил о полной поддержке выбранного Путиным курса

Артем Дзюба утверждает, что является патриотом и полностью поддерживает Владимира Путина.

Днём среды российский футболист Артём Дзюба пообщался с отечественными журналистами, публично заявив, что не скрывает своей политической позиции и поддерживает действия Владимира Путина, в том числе специальную военную операцию в Украине. Также Дзюба назвал себя патриотом России.

По мнению Артёма Дзюбы, по прошествию времени история рассудит всех участников украинского конфликта, однако футболист уверен, что для России всё сложится благоприятно.