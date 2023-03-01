Отомстила: девушка разозлилась на парня и отрезала ему мужское достоинство

Парень настаивал на близости и шантажировал за отказ выложить в соцсети их интимные фото. Тогда подруга взялась за нож.

Жуткая история случилась в Индонезии. Как сообщает Супер ру со ссылкой на Daily Star, 28-летняя женщина слишком резко отреагировала на угрозы со стороны бойфренда. И - лишила его мужского достоинства.

Как следует из информации полиции, пара была в отношениях полгода. 25 февраля возлюбленные в очередной раз встретились в одном из отелей. При этом мужчина был настроен на романтик, а девушка - нет.

В ответ на отказ подруги заняться с ним сексом кавалер стал угрожать тем, что выложит в Сеть их интимное видео.

Но индонезийка не спасовала: она дождалась, когда мужчина пойдет в душ, напала на него и отрезала половой орган.

Крики пострадавшего услышали гости и персонал отеля, а затем уже сама девушка попросила администратора вызвать скорую. Сейчас пострадавший находится в реанимации.