Мадонна простилась с бездомным старшим братом, который умер в 66 лет

СМИ сообщают, что родственник всемирно известной поп-звезды некоторое время жил на улице, а потом в реабилитационном центре.

Старший брат Мадонны Энтони Чикконе скончался накануне в возрасте 66 лет. Певица отдала ему дань уважения, сделав запись в Instagram.

Спасибо, что поразил меня, когда я была маленькой девочкой. Что познакомил с Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом, Чарльзом Буковски, буддизмом и даосизмом, широким мышлением и нестандартностью, - написала она.

И добавила, что брат "посеял много важных семян".

Энтони был сложным персонажем. Бог свидетель: мы пересекались в разные моменты, как настоящие братья, - признался шурин Энтони Джо Генри. Но я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел показать.

Энтони Чикконе родился 3 мая 1956 года в Рочестере, штат Мичиган. Он был старшим ребенком Мадонны и Сильвио Чикконе, которые воспитали семерых детей. Его младшая сестра Мадонна получила мировую известность как певица, автор песен и актриса.

Американские СМИ сообщали, что Чикконе некоторое время жил на улицах и в реабилитационном центре.