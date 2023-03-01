Эрдоган настаивает на проведении досрочных президентских выборов 14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен придерживаться даты досрочных выборов в середине мая несмотря на последствия землетрясения.

Эрдоган намерен баллотироваться на очередной срок и собирается провести выборы, как можно скорее на фоне возрастающего недовольства общества и критики оппозиции.

«Эти люди, если Бог даст, и время близко, сделают то, что необходимо, 14 мая», — сказал Эрдоган в среду в Анкаре.



Напомним, что в Турции землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 унесли жизни более 45 000 человек. По данным правительства, более 1,9 миллиона человек были эвакуированы из пострадавших провинций. Еще 1,9 миллиона живут там в палатках.

69-летний политик объявил в январе, что назначит досрочные выборы 14 мая, первоначально очередные выборы должны были состояться в июне.

По конституции изменить дату выборов можно с одобрения 60 процентов депутатов парламента, либо по указу президента.

Оппозиция утверждает, что согласно конституции Эрдоган, который был избран президентом в первый раз в 2014 году и во второй раз в 2018 году, может баллотироваться в третий раз только в том случае, если парламент назначит новые выборы.

