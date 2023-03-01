NRK: полиция унесла Гретту Тунберг с акции протеста в Осло

Норвежские полицейские унесли активистку Гретту Тунберг с очередного массового мероприятия.

Журналисты телеканала NRK уведомляют, что 1 марта около 11:51 по московскому времени полицейские Норвегии унесли экоактивистку Гретту Тунберг с тематического несогласованного мероприятия в Осло, также выводя остальных протестующих с места проведения данного митинга в столице страны.

Известно, что акция, в которой участвовала Тунберг, длится уже несколько дней и направлена против строительства ветряных электростанций в местах проживания людей.