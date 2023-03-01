Подразделения ПВО и РЭБ России пресекли массированную атаку дронов на Крым

Российское оборонное ведомство сообщило о срыве попытки провести масштабную атаку на Крымский полуостров с помощью БПЛА.

Шесть украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты подразделениями российсккой противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ. Еще четыре БПЛА вывели из строя системы радиоэлектронной борьбы, уточнили в военном ведомстве.

Жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. Также за минувшие сутки системы ПВО России сбили 15 беспилотников в небе над ДНР.