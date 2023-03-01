ВКС России сбили самолет Воздушных сил Украины Су-24
2023-03-01 14:50
Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении самолета Су-24 Воздушных сил Украины в небе над ДНР.
В районе населенного пункта Дружовка в Донецкой Народной Республике истребители ВКС уничтожили самолет Су-24 украинских Воздушных сил, сообщило Минобороны России.
Также оборонное ведомство сообщило об уничтожении 15 украинских дронов в небе над ДНР и отражении массированной атаки БПЛА на Крымский полуостров.
Опубликовано: Максим Алексеев