Бывший американский подполковник Энтони Шаффер утверждает, что власти США заняты подкупом Владимира Зеленского.

Днём среды Энтони Шаффер публично заявил, что поставляемые Украине американские пакеты военной и финансовой помощи направлены не на оказание поддержки Киеву, а на подкуп Владимира Зеленского с целью распоряжаться действиями украинского правительства. По мнению Шаффера, аналогичным образом администрация Вашингтона вела себя во время конфликта в Ираке.

Также Энтони Шаффер отметил, что предоставляя Украине финансы и оружие, Джо Байден покупает себя право принимать решения за Зеленского.