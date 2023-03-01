Воздушная тревога в Киеве 1 марта была объявлена из-за НЛО
2023-03-01 15:12
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что последняя воздушная тревога в столице Украины была объявлена из-за неопознанного летающего объекта.
Предположительно, данный неопознанный летающий объект был воздушным шаром, который был запущен с северного направления в сторону Киева.
Попко подчеркнул, что в настоящее время данный объект не представляет угрозы жителям столицы Украины.
Отмечается, что в Киеве внедрены соответствующие меры для ликвидации воздушного шара.
Опубликовано: Диана Мудреченко