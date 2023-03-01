Госдума РФ одобрила закон о наказании за дискредитацию бойцов ВС РФ и ЧВК в Украине

Государственная дума внесла поправки, предусматривающие наказание до 15 лет лишения свободы за дискредитацию военнослужащих и бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации в Украине.

За дискредитацию военнослужащих Вооруженных сил России, а также бойцов частных военных компаний, принимающих участие в спецоперации в Украине может быть предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы или штрафа в размере 5 миллионов рублей. Соответствующая поправка с Закон принята депутатами Государственной думы.

Закон о штрафак и лишении свободы за фейки об армии российские параментарии приняли еще в марте 2022 года. Соответствующие поправки внесены в ст. 280.4 УК и 13.3.3 КоАП.