Близнецы могут принадлежать к разным расам и быть от разных отцов

Существует много невероятных фактов о близнецах, которые только предстоит открыть ученым.

Если два родителя относятся к разным расам, а у женщины сразу оплодотворились за одну овуляцию две яйцеклетки, то дети тоже могут родиться разных рас.

В наше время близнецов рождается в два раза больше, чем во все предыдущие десятилетия. Это связывают с тем, что люди сейчас позже становятся родителями.

Как доказано наукой, у 20-летних людей близнецы рождаются реже, чем у 30-летних.

Близнецы могут общаться друг с другом на собственном "тайном" языке - это явление называется "криптофазия". Такое общение может не включать в себя слов, и отмечается оно примерно у 40 % близнецов.

Также близнецы способны читать мысли, эмоции и чувства друг друга. Между ними словно возникает общая ментальная "нейросеть".

Это может показаться странным, но у близнецов разные отпечатки пальцев, даже если они похожи между собой как две капли воды.

Если будущая мама потребляет много молочных продуктов, то шанс родить близнецов увеличивается. Дело в том, что молочный белок стимулирует яичники и в 13 раз повышает уровень инсулиноподобного фактора роста, что служит предпосылкой для зачатия близнецов.

Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцевые. Разнояйцевые близнецы похожи внешне, но имеют разный генотип.

Способность рожать близнецов передается по наследству. Если у кого-то из предков в семье рождались близнецы, то, вероятнее всего, так же будет и у потомков.

Дети однояйцевых близнецов считаются двоюродными братьями и сестрами, но на самом деле генетически они родные - как если бы у них были общие родители.