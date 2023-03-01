Карл III отнял у принца Гарри и Меган Маркл их дом в Виндзоре

С недавних пор здесь поселился младший брат монарха, принц Эндрю. Вероятно, Карл III таким образом наказал младшего сына за постоянные провокации.

Король Великобритании Карл III принял решение забрать у принца Гарри и его жены Меган Маркл их пустующий особняк в Виндзоре. Такое решение могло быть вызвано мемуарами герцога Сассекского, сообщает Рамблер со ссылкой на британские СМИ.

В коттедж Фрогмор Гарри и Меган заехали, когда ожидали первенца Арчи. Пара сразу же затеяла там дорогостоящий ремонт. Это возмутило британских налогоплательщиков - по сути, это на их деньги Сассексы и приобретали особую органическую краску, антикварную мебель и другие изыски, – пишут СМИ.

Причем чета прожила здесь недолго: в 2020 году Гарри и Меган отказались от своих титулов и уехали жить в США. С тех пор пара создала немало проблем королевской семье, рассказывая подробности из жизни монархов.

В 2023-м году вышла книга принца Гарри «Запасной». Автор раскрыл в ней много деталей личной жизни, и не только своей, но и родных.

Теперь стало известно, что в доме, который ранее принадлежал герцогам Сассекским, отметил новоселье младший брат короля - принц Эндрю. Вероятно, Карл III таким образом наказал сына за постоянные провокации.