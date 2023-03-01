Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО большинством голосов

Финские парламентарии проголосовали за включение своей страны в состав Североатлантического аляьнса.

Днём среды парламентарии Финляндии проголосовали за принятие законопроекта о присоединении страны к блоку НАТО. Известно, что за утверждение закона проголосовало 187 депутатов, один воздержался от участия в голосовании, а ещё семеро предпочли не присутствовать на мероприятии.

Примечательно, что 1 марта президент Венгрии Каталин Новак публично назвала обоснованным вступление в Североатлантический альянс для Финляндии и Швеции.