Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-главой МИД Британии Хейгом

Российские пранкеры разыграли бывшего главу МИД Великобритании Уильяма Хейга.

1 февраля российские пранкеры Вован и Лексус представили новый выпуск "Шоу ВиЛ", в котором продемонстрировали беседу с бывшим главой Министерства иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, которому россияне позвонили, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Известно, что во время разговора Хейг признался, что он, а также другие британские и американские политики пытались сменить действующую власть в России.