Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-главой МИД Британии Хейгом
2023-03-01 16:21
Российские пранкеры разыграли бывшего главу МИД Великобритании Уильяма Хейга.
1 февраля российские пранкеры Вован и Лексус представили новый выпуск "Шоу ВиЛ", в котором продемонстрировали беседу с бывшим главой Министерства иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом, которому россияне позвонили, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Известно, что во время разговора Хейг признался, что он, а также другие британские и американские политики пытались сменить действующую власть в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей