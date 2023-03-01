Беларусь разрешила безвизовый въезд для поляков на всех КПП со 2 марта

Белорусский Госпогранкомитет сообщил о введении безвизового въезда для граждан Польши в Беларусь.

В среду вечером Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал пресс-релиз, в рамках которого уведомил, что начиная с полуночи 2 марта граждане Польши смогут въезжать в белорусское государство, не имея визы, через все работающие контрольно-пропускные пункты на границе.

Примечательно, что ранее граждане Польши могли въезжать в Беларусь по безвизовому режиму только с территории польско-белорусского участка пограничного пространства.