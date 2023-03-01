Безрукова рассказала о сложностях при работе над сериалом Эскортница, где она играла мать главной героини

Ирина Безрукова поделилась впечатлениями о съемках сериала "Эскортница", где она сыграла мать главной героини. Актриса призналась, что это было нелегко.

Персонаж Ирины Безруковой - мать главной героини в многосерийной картине "Эскортница".

Актриса сообщила в интервью Starhit о том, через что ей пришлось пройти во время съемок съемочного процесса.

Когда Безрукова стала трудится в проекте, большая часть его была отснята. Безрукова работала не покладая рук.

Знаменитость сообщила, как один из дней снимали на морозе, а она только отошла от бронхита.

После были съемки в теплом помещении, а на Ирине были зимние ботинки, теплый свитер и пуховик.

После того как были отсняты эти сцены, режиссер Михаил Погосов отметил выдержку и профессионализм Безруковой.