Журналист Сеймур Херш сравнил подходы Джо Байдена и Джона Кеннеди к ведению вооружённых конфликтов.

Американский расследователь Сеймур Херш утверждает, что Джо Байден, оказывающий военную и финансовую помощь Украине, выбрал ту же стратегию, что и экс-президент США Джон Кеннеди во время войны во Вьетнаме.

По мнению Херша, ровно как и Кеннеди, Байден уверен, что американское население полностью поддерживает выбранный Вашингтоном курс на ведение прокси-войны с Россией руками украинцев. Сеймур Херш напомнил, что во времена войны во во Вьетнаме Джон Кеннеди также пытался доказать жителям страны её необходимость.

При этом Сеймур Херш выразил уверенность, что планы Джо Байдена по ведению конфликта с Россией через армию Украины ждёт та же судьба, что войну во Вьетнаме при президентстве Кеннеди.